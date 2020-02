Festival di Sanremo 2020, Roberto Benigni arriva con la banda: il Cantico dei Cantici VIDEO

Il premio Oscar Roberto Benigni torna al Festival di Sanremo nella terza serata della settantesima edizione. Benigni arriva dal red carpet accompagnato da una banda musicale. Una volta sul palco, le prime parole sono per Amadeus: "Questo è il più bel Sanremo che abbia mai visto".

Ricorda le esperienze con Pippo Baudo, poi la stoccata a Salvini: "Ora però è cambiato il sistema di voto, si può votare anche via citofono, si può citofonare e dire: qui c'è gente che canta". Poi aggiunge: "Io l'ho presentato il Festival, era il trentesimo, ora con il settantesimo raggiungo quota 100 - scherza - ma a Sanremo avrei sempre voluto cantare, ho provato in tutti i modi, mandai 'l'inno del corpo sciolto' ma non fu accettata". Il conduttore lo incalza e Benigni esulta: "Canto il Cantico dei Cantici, è la più bella mai scritta e sta nella Bibbia. Parla di amore, amore fisico, sono due giovani che si amano l'un l'altro. E' la prima canzone della storia dell'umanità, è come Imagine o Yesterday dei Beatles e non l'ha mai fatta nessuno in tv".