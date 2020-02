Festival Sanremo 2020, Cristiano Ronaldo, Amadeus e la maglia della Juventus per il gagliardetto Inter Video

Siparietto nella terza serata di Festival di Sanremo 2020. Amadeus regala a Georgina Rodriguez il gagliardetto di Sanremo, ricevendo in cambio quello dell'Inter. A quel punto il conduttore scende dal palco per donarlo a Cristiano Ronaldo che, in cambio, gli regala la sua maglia della Juve.

Cr7 era in prima fila in platea per supportare la fidanzata Georgina impegnata sul palco dell'Ariston: completo blu, camicia bianca e cravatta Cristiano Ronaldo è stato inquadrato sorridente dalle telecamere e poi è stato parte attiva nel siparietto. Una grande presenza che non era affatto pronosticata alla vigilia di questa terza giornata del 6 febbraio 2020.