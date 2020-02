Taylor Mega sfoggia la sua forma e il suo fisico su Instagram. Lo fa pubblicando video in cui è impegnata in esercizi di stretching e squat. Il tutto all'aperto, in un parco. Filmare e pubblicare gli allenamenti ormai è diventata una moda che seguono più o meno tutte le donne dello showbiz e Taylor non fa eccezione. Per l'occasione si veste di rosa. Leggings strettissimi e una maglietta che lascia scoperta la pancia, nonostante la temperatura non certo primaverile. La modella e influencer è nata a Udine il 31 ottobre 1993. Alta un metro e 73 centimetri, 55 chili, bionda, occhi azzurri e fisico mozzafiato, Taylor negli ultimi tempi è stata al centro di più di una polemica, in particolare il "duello" con Antonella Elia e il botta e risposta con Barbara D'Urso.