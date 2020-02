Video Belen Rodriguez, lezione di tango. Movimenti sensuali, sex appeal e una super maestra

Il tango è una delle principali passioni di Belen Rodriguez. La modella e showgirl argentina prende lezioni da tempo e si destreggia benissimo con quello che viene considerato uno dei balli più sensuali. Il sex appeal e la sensualità sono due caratteristiche che non mancano di certo all'argentina, come dimostrano anche i video delle sue lezioni a cura della bravissima Daiana Guspero, ballerina professionista e coreografa, tra le più apprezzate sulla scena internazionale. Oltre a migliorarsi, durante le lezioni Belen si diverte un mondo come dimostrano le immagini pubblicate sul suo profilo Instagram. Davanti allo specchio ripete passi e movimenti, ma ovviamente si regala anche qualche esilarante pausa.

Video da Instagram @belenrodriguezreal

