Festival Sanremo 2020, Elettra Lamborghini canta all'Ariston "Musica (E il resto scompare)" Video

Elettra Lamborghini attesissima. Eccola sul palco dell'Ariston nella seconda serata del Festival di Sanremo 2020. All'Ariston canta "Musica e il resto scompare".

Ha iniziato la sua carriera esibendosi in discoteche della Lombardia, salvo poi apparire come ospite di una puntata di Chiambretti Night nel 2015. L'anno seguendo è tra le protagoniste di un docu-reality di Mtv dal titolo "Riccanza", poi ha posato anche per Playboy Italia. Nel 2017 ha partecipato al Grande Fratello spagnolo e poi ha collaborato con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta nel singolo Lamborghini RMX, partecipando quindi l'anno seguente ai Wind Music Awards 2018. Il suo primo singolo, Pem Pem, è del febbraio 2018; ha partecipato ad altri programmi tv, come Ex on the beach nel 2018. Nel 2019 ha svolto il ruolo di coach insieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D'Alessio alla sesta edizione di The Voice of Italy. Il suo primo album in studio si chiama Twerking Queen ed è uscito a giugno 2019.