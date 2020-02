Festival di Sanremo, il video ufficiale della canzone proposta da Rita Pavone: Niente (Resilienza 74)

Ecco il video ufficiale di Niente (Resilienza 74), il brano presentato da Rita Pavone alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. Il pezzo ha diviso la critica e diversi osservatori hanno bacchettato la 75enne torinese per una performance ritenuta non all'altezza della sua fama. Nella sua lunga vita artistica oltre che cantante Rita Pavone è stata anche attrice e showgirl. Pel di carota, così fu soprannominata per il colore rosso dei suoi capelli, ha iniziato l'attività nel mondo della musica nel 1962 ed è andata avanti sino al 2006 quando ha deciso di ritirarsi dai palcoscenici. Nel 2013 il ritorno e quest'anno di nuovo il Festival di Sanremo dopo ben 47 anni dall'ultima volta.

