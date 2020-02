Raphael Gualazzi, il video ufficiale di Carioca, brano presentato dal cantautore al Festival di Sanremo 2020

Pubblicato il video ufficiale di Carioca, il brano proposto da Raphael Gualazzi alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. Il filmato inizia con il cantautore marchigiano (nato a Urbino l'11 novembre 1981) che suona al piano, poi le immagini si spostano in un locale dove improvvisamente si vedono diverse persone ballare in grande allegria. Raphael (figlio di Velio Gualazzi, fondatore con Ivan Graziani degli Anonima Sound) è stato il vincitore della categoria giovani del Festival nel 2011 con il brano Follia d'amore. Nel 2014 ha poi ottenuto la seconda posizione tra i big con Liberi o no in collaborazione con The Bloody Beetroots.

Guarda anche Festival di Sanremo, la classifica parziale dopo la prima serata