Sanremo 2020, il monologo di Diletta Leotta: "La bellezza non è un merito"

Nella prima serata del Festival di Sanremo 2020, Diletta Leotta ha affrontato il tema della bellezza sul palco dell'Ariston. "La bellezza capita, non è un merito. Certo, è un vantaggio, altrimenti col cavolo che sarei qui".

Diletta Leotta decide di affrontare in modo schietto il tema della bellezza e del tempo che passa, e lo fa scegliendo una ’spalla' importante per il suo monologo sul palco dell’Ariston. La conduttrice sportiva ha infatti parlato alla nonna Elena, seduta in platea, raccontando di come le ha insegnato cosa è davvero importante.

"Sono una conduttrice sportiva, ma sarei ipocrita se dicessi che il mio aspetto è secondario. Mia nonna Elena me lo diceva sempre: la bellezza è un peso che con il tempo ti può fare inciampare se non la sai portare", ha detto la Leotta citando un detto siciliano.

"Tu sei riuscita a riempirti le tasche di mille storie da raccontare, ma hai lasciato dietro di te la tua giovinezza e la tua bellezza, perché questo tempo fa lo sgambetto a tutti -ha proseguito parlando alla nonna la bionda conduttrice sedendosi sulle scale- noi facciamo di tutto per trattenerlo".

Sullo schermo un effetto grafico fa comparire le rughe sul suo volto, e Leotta si è chiesta: "Chissà se sarò felice come mia nonna a 85 anni, lei lo è perché a riso tanto in vita sua. Il tempo passa per tutti ma non passa per tutti allo stesso modo, e mia nonna ha vissuto alla grande. Io non ho paura, perché lei mi ha insegnato ad essere ’diversamente bella".