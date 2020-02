Le 3Matrioske e il nuovo corto: ecco come diventare "bella e matta"

"Abbiamo Ideato e girato delle clip ironiche sul tema del 'passo indietro' ispirata dalle polemiche sanremesi per porre la giusta attenzione alle tematiche femminili": così, con il secondo cortometraggio scritto e girato dopo l'uscita di Amadeus sul "passo indietro” che una donna sa e deve fare se si trova “al fianco di un grande uomo”, tornano le 3Matrioske, ovvero la regista Francesca Zanni e le due attrici che recitano nel corto Beatrice Fazi e Cristina Odasso per riflettere "sulla condizione femminile, soprattutto essendo tutte e tre donne che lavorano nell’ambiente dello spettacolo”. 'Un passo indietro' sarà puntuale come Sanremo: ognuna delle serate avrà il suo video originale. Il primo video

Video: 3Matrioske