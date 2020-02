Video Gianluca Vacchi, i duri allenamenti con la bici spaziale. La promessa: "Il mio corso vi cambia la vita"

Per Gianluca Vacchi curare la sua condizione fisica è un impegno quotidiano. Già in passato l'imprenditore e dj di fama mondiale (come ama definirsi) aveva pubblicato sul suo profilo Instagram immagini dei duri allenamenti. Stavolta mostra ai 14,6 milioni di follower alcuni secondi di una seduta sulla sua bicicletta spaziale. Il video viene pubblicato nelle storie del profilo e visto da centinaia di migliaia di fan. Gianluca Vacchi già da qualche mese ha lanciato la sua nuova iniziativa imprenditoriale al centro del quale c'è proprio lui: un corso in venti video in cui spiega nei dettagli come è arrivato al successo. L'imprenditore promette: "Vi cambierò la vita". Inutile dire che il tutto è a pagamento: 149 euro più iva.