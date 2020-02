Festival di Sanremo 2020, Anastasio canta Rosso di rabbia nella prima serata della kermesse VIDEO

Anastasio è uno dei favoriti e canta subito nella prima serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020 a cui partecipa con il brano "Rosso di rabbia".

Nato a Meta, in provincia di Napoli, il 13 maggio 1997 Anastasio ed è un rapper. La sua carriera inizia nel 2015, quando inizia a pubblicare alcuni brani su Youtube, tra rap e freestyle. Il 20 marzo 2018 pubblica Come Maurizio Sarri, un brano che lo rende molto popolare a Napoli e in Campania, dedicato all'allora allenatore biancazzurro. Nel 2018 partecipa a X Factor vincendo la 12esima edizione. Da allora il successo, certificato dal dico d'argento per il singolo La fine del mondo. Ospite dello scorso Festival di Sanremo, dove ha cantato il singolo Correre. Di seguito un breve estratto video della sua canzone in gara. I bookmakers lo considerano uno dei favoriti per la vittoria finale.