Festival Sanremo 2020, Raphael Gualazzi e la sua Carioca sul palco della prima serata VIDEO

Raphael Gualazzi ha cantato nella serata inaugurale del Festival di Sanremo 2020 con la canzone "Carioca". Nato a Urbino l'11 novembre 1981, è figlio d'arte - il padre, Velio, è stato uno dei fondatori degli Anonima Sound - emha pubblicato il primo album nel 2005, "Love outside the window".

Arriva ad essere notato dal grande pubblico dopo il successo della cover di Don't Stop, il celebre successo degli anni settanta della storica band Fleetwood Mac. Nel 2011 partecipa per la prima volta a Sanremo con "Follia d'amore" e vince nella categoria Giovani. Nel 2013 torna al festival con i brani Senza ritegno e Sai (ci basta un sogno), che finisce quinta. Nel 2014 torna a Sanremo insieme a The Bloody Beetroots, con i brani "Tanto ci sei" e "Liberi o no" e quest'ultimo brano arriva secondo. Nel 2017 pubblica il singolo "La fine del mondo" e dopo due anni di relativa assenza dal grande palco torna a Sanremo.