Festival Sanremo 2020, Le vibrazioni cantano Dov'è sul palco dell'Ariston VIDEO

Le Vibrazioni sul palco dell'Ariston nella serata inaugurale del Festival di Sanremo 2020 con la canzone "Dov'è". Il gruppo composto dal cantante e chitarrista Francesco Sarcina, principale compositore, il chitarrista e tastierista Stefano Verderi, il bassista Marco Castellani e il batterista Alessandro Deidda ha debuttato nel 2003 con il singolo "Dedicato a te", poi con l'album "Le Vibrazioni".

La loro carriera si fa ricca di successi già dal 2005, con la partecipazione a Sanremo nella categoria gruppi con "Ovunque andrò". Poi diversi successi scelti come colonna sonora di diversi film - da Eccezziunale Veramente e Tre metri sopra al cielo - per poi incappare in contrasti e divisioni che li faranno un po' sparire dal grande pubblico tra il 2012 e il 2017, quando hanno annunciato il ritorno sulla scena musicale. Il loro ultimo singolo, dell'estate 2019, è "L'amore mi fa male". Il festival può essere l'occasione di un grande rilancio.