Festival Sanremo 2020, Bugo e Morgan sul palco dell'Ariston cantano Sincero Video

Bugo e Morgan si sono esibiti nella prima serata del Festival di Sanremo 2020 con la canzone "Sincero". Bugo, pseudonimo di Cristian Bugatti, è nato a Rho il 2 agosto 1973. Ha pubblicato 9 album interpretando vari generi musicali, a partire dal 2000 ad oggi. Nel maggio del 2018 ha pubblicato l'album RockBugo, prima raccolta ufficiale con i successi di 18 anni di carriera solista riarrangiati in chiave rock; tra le sue canzoni più famose c'è "Me la godo". Morgan, invece, non ha bisogno di presentazioni: è nato a Milano il 23 dicembre 1972 e nel 1991 ha iniziato ad imporsi al grande pubblico con i Bluvertigo, di cui è stato uno dei fondatori.

Ha vinto per due volte la Targa Tenco e il Premio Lunezia per l'album Canzoni dell'appartamento. Grazie alla sua partecipazione a X Factor Italia, è entrato nel Guinness dei primati per essere stato il giudice che ha vinto il maggior numero di talent nel mondo.