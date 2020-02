Festival di Sanremo 2020, il medley di Al Bano e Romina Power con i brani più celebri Video

Al Bano e Romina Power. Sono tornati sul palco di Sanremo. Eccoli insieme al teatro Ariston nella prima serata del Festival di Sanremo 2020 di martedì 4 febbraio che si concluderà l'8.

Dopo 25 anni dall’ultima registrazione Al Bano e Romina Power hanno presentato il loro nuovo singolo intitolato ’Raccogli l’attimo' che uscirà in tutte le piattaforme digitali e in radio dal 5 febbraio 2020. Ma soprattutto hanno strappato interesse e applausi per questo medley che raccoglie i loro successi, molti maturati proprio qui all'Ariston davanti a questo pubblico. Ospiti di grande popolarità per questo avvio della kermesse canora presentata da Amadeus.