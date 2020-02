Festival di Sanremo 2020, Achille Lauro canta "Me ne frego" Video

Eccolo Achille Lauro, uno dei big più attesi del Festival di Sanremo 2020. E' fra i primi big ad esibirsi sul palco e a cantare "Me ne frego", il suo pezzo che fa discutere.

Achille Lauro, pseudonimo di Lauro De Marinis, è nato a Verona l'11 luglio 1990: è un rapper e ha già partecipato alla scorsa edizione del festival con la canzone "Rolls Royce". Ha iniziato la sua carriera nel 2012 con i mix tape Barabba e Harware; il successo arriva nel 2015 con l'Ep Crazy Young e l'album Dio c'è. Il salto di qualità lo fa nel 2018 con Pour l'amour, in collaborazione con Boss Doms. Sul palco stupisce sempre, anche per il look. Come nel caso di martedì 4 febbraio.

