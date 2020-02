Festival di Sanremo 2020, Tiziano Ferro canta Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno Video

Tiziano Ferro primo ospite della serata inaugurale del Festival di Sanremo 2020 di martedì 4 febbraio. Canta Nel blu dipinto di blu, un classico della canzone italiana conosciuto in tutto il mondo da sessant'anni.

Tiziano ferro è stato presentato da Amadeus come un amico che sarà presente per tutte le serate della kermesse canora. Il cantante conclude la sua esibizione del pezzo di Domenico Modugno, urlando "Grazie Sanremo, che regalone Ama". Poi aggiunge: "Non c'è posto più bello per volare". Amadeus si dice felice di averlo ospite fino a sabato al Festival di Sanremo 2020. Una interpretazione sottolineata da applausi.