Video Belen Rodriguez, sauna ghiacciata con Stefano De Martino e battuta a luci rosse

La criosauna ormai sta diventando un'abitudine per Belen Rodriguez che ha convinto anche il compagno Stefano De Martino a immergersi nei vapori ghiacciati. In pratica all'interno del cilindro la temperatura si abbassa, in alcuni casi addirittura fino a toccare i 150 gradi sotto lo zero. Ovviamente la seduta dura pochissimi minuti. Stando agli esperti lo shock termico aiuterebbe a guarire dai dolori cronici, attenuerebbe il calo del desiderio sessuale, favorirebbe la perdita di peso e farebbe bene anche all'umore. I video di Belen e Stefano che "congelano" nella criosauna sono stati postati sul profilo Instagram della modella e showgirl argentina, che non si è risparmiata una battuta al compagno: "Là sotto com'è? Tutto a posto? Non scherzare eh...".

