Festival di Sanremo 2020, Diletta Leotta e Rula Jebreal arrivano all'Ariston. Video

Con il photocall che le aspettava al Roof dell’Ariston hanno fatto il loro debutto ufficiale a Sanremo, Rula Jebreal e Diletta Leotta, due delle donne volute da Amadeus per questa edizione, attese questa sera, martedì 4 febbraio, sul palco del Festival per la prima serata.

“Non vedo l’ora di scendere in campo con il mio mister Amadeus, accanto a una donna fantastica come Rula”, ha detto Leotta. A Jebreal è affidato l’intervento sul femminicidio. “Vorrei parlare di un’emergenza nazionale ma è anche un’emergenza internazionale, un tema importante, apartitico, culturale, per questa opportunità ringrazio Amadeus e ammiro il suo coraggio”.