Festival di Sanremo 2020, il giorno di Diletta Leotta all'Ariston: esce in minigonna e stivali Video

E' il giorno di Diletta Leotta sul palco dell'Ariston per la serata inaugurale del Festival di Sanremo 2020. Diletta condurrà insieme ad Amadeus e Rula Jebreal la prima serata della kermesse canora, molto attesa, in programma oggi 4 febbraio.

La giornalista è molto social e condivide tutto su Instagram, così ha dedicato vari video a questo appuntamento. In questo che vi proponiamo esce dall'albergo dove è ospitata. "Mi cambio al volo, in un secondo. Pronta", dice Diletta Leotta ed esce in minigonna e stivali. I dettagli della sua bellezza non sfuggono.