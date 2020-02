Video Martina Stella, buongiorno sexy con Buena Fortuna di Raphael Gualazzi: boxer e maglietta attillata

Il buongiorno sexy di Martina Stella ormai non è più una sorpresa per i 417mila follower del suo profilo Instagram, anzi per molti è un atteso appuntamento. La bella attrice italiana quasi ogni mattina pubblica un video di pochi secondi in cui accenna un breve balletto. Augura così buona giornata ai suoi fan. Questa volta si presenta in boxer e maglietta corta molto attillata, tenendo in mano una tazza. Sceglie il pezzo Buena fortuna di Raphael Gualazzi, che sarà impegnato nel Festiva di Sanremo con il brano Carioca. Martina è originaria della Toscana, è nata infatti a Impruneta, ma vive a Roma da quando aveva 17 anni. Il prossimo 28 novembre compirà 36 anni.