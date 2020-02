Belen Rodriguez ritira la nuova macchina in concessionaria. Ecco l'auto di lusso su cui è caduta la sua scelta

Belen Rodriguez ritira la nuova macchina in concessionaria. "La mia bambina", la definisce in una storia pubblicata su Instagram dove mostra il momento in cui si fa consegnare le chiavi e prende possesso del suo gioiellino: si tratta di un'Audi Q7 bianca. La showgirl argentina si è probabilmente voluto concedere u premio dopo le fatiche che l'hanno vista impegnata negli spot per una nota azienda di costumi da bagno e biancheria intima che sono stati ultimati proprio negli ultimissimi giorni e che, pubblicati in anteprima sui social, stanno già facendo impazzire i fan. Tantissimi i follower che sia su Facebook che su Instagram hanno espresso il loro apprezzamento.