Video Cecilia Rodriguez, il duro allenamento in palestra della sorella di Belen. Esercizi e posizioni

Cecilia Rodriguez, duri allenamenti per tenersi in forma. Dopo Belen Rodriguez, anche la sorella pubblica sul suo profilo Instagram alcuni video dell'intenso lavoro in palestra che esegue per mantenere al top il suo fisico. Alla modella e showgirl argentina non manca lo spirito: "E' tutto a posto, direbbe mia sorella Belen", scrive nelle immagini in cui è palesemente affaticata per i duri esercizi. Cecilia Rodriguez è legata sentimentalmente a Ignazio Moser e da settimane circolano voci su un loro possibile matrimonio nel 2020. Nei giorni scorsi è rimbalzata su alcuni siti anche la notizia di una possibile gravidanza di Cecilia, notizia che al momento non ha trovato conferme. Recentemente proprio Cecilia ha detto di volere almeno tre figli da Ignazio.