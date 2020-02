Coronavirus, "Pandemia canaglia": spopola la satira di Luca e Paolo a Quelli che il calcio VIDEO

La canzone satirica della settimana di Luca e Paolo all’interno di ’Quelli che il calcio" del 2 febbraio 2020 - lo storico programma di calcio condotto da loro insieme con Mia Ceran tutte le domeniche su Rai2 alle 14.00 - è stata dedicata questa settimana al coronavirus.

Sulle note di ’Nostalgia canaglia" di Al Bano e Romina Power, diventata per l’occasione ’Pandemia Canaglia' il duo comico esorcizza così l’allarme suscitato dal virus: "...Ascolta me: scappa se trovi un pipistrello nel buffet. Tanto si sa che l’hanno creato i militari, tipo Sars. E lo so già: c’è dietro Mario Draghi, Soros e anche Trump. Pure Trum. Pandemia, pandemia canaglia. Complottismo e fake news a volontà, c’è Burioni pronto alla battaglia, vuol vedere in ginocchio i no vax... ".

(Video rai/youtube)