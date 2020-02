Video Taylor Mega, il segreto del suo lato B. Super trattamento per la tonificazione

Taylor Mega, quale è il vero regalo dopo lo scherzo a luci rosse con tanto di sexy toy? La modella e show girl non lo svela sul suo profilo Instagram. Nei video delle storie un grande smile copre il contenuto della carta regalo. Ma Taylor non delude i suoi follower e pubblica alcuni video in cui svela un segreto del suo ammirato lato B. Taylor, infatti, si filma nel corso di un trattamento estetico. Annuncia chi le ha fatto il regalo, poi aggiunge: "Comunque nel frattempo sto facendo tonificazione glutei". Ed è proprio uno degli autori dello scherzo a massaggiare con forza, attraverso uno strumento, Taylor Mega.

