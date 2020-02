Taylor Mega vittima di uno scherzo a luci rosse. La showgirl e modella riceve un pacchettino regalo, lo scarta e al suo interno trova un sexy toy. Tutto viene rigorosamente filmato e pubblicato sulle storie del profilo Instagram di Taylor. Nel primo video si vede il contenuto del pacchettino a luci rosse ricevuto e appena scartato da Taylor. Lei se la ride di gusto, commenta e sulle immagini scrive: "Sto male, quando ti regalano il sexy toy sbagliato: non era per me". Poi, mentre qualcuno le consegna il dono giusto, una voce fuori campo esclama: "E' questo il tuo". Nel video successivo Taylor Mega scarta il regalo e quando scopre di cosa si tratta urla di gioia. "Amici che ti conoscono bene bene", scrive la modella sulle immagini. Ma uno smile gigante impedisce di vedere il vero regalo. Bisognerà attendere i video successivi per capire cosa ha ricevuto?