Superbowl 2020, la danza del ventre di Shakira e la pole dance di Jennifer Lopez

Lo spettacolo di metà partita del Superbowl 2020, finale della Nfl di football americano che i Kansas City Chiefs hanno vinto 31-20 contro i San Francisco 49ers 31-20, è stato come sempre uno show indimenticabile. Grandi protagoniste Shakira e Jennifer Lopez, che sul palco dell'Har Rock Stadium di Miami hanno dato sfogo a tutta la propria energia e a un proverbiale sex appeal per stregare le migliaia di spettatori presenti allo stadio e i milioni di persone che hanno seguito l'evento in tv. Delirio assoluto per alcune movenze sexy di danza del ventre di Shakira e per gli accenni altrettanto sensuali di pole dance di Jennifer Lopez. Le due cantanti hanno chiuso lo show cantando "Waka Waka (This time for Africa) '', la canzone composta da Shakira per i Mondiali di calcio del 2010.