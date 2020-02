Georgina Rodriguez, minigonna e stivali: supersexy aspetta così il Festival di Sanremo 2020 Video

Georgina Rodriguez al Festival di Sanremo 2020. Anche per lady Ronaldo è cominciato il conto alla rovescia. La kermesse canora comincerà fra pochi giorni, il via è previsto infatti per il 4 febbraio.

Georgina, che a Sanremo prova sul palco dell'Ariston, è una delle più attive su Instagram dove è seguitissima dai suoi follower. Georgina è apparsa su un video, nelle Stories, nel quale si mostra in tutto il suo splendore con minigonna e stivali. L'abito è cortissimo e la compagna di Cristiano Ronaldo si fa fotografare in un insolito set con pose sensuali.