Video Ines Trocchia super sexy su Instagram in costume da bagno tricolore. La modella fa impazzire i follower

Ines Trocchia super sexy su Instagram in costume da bagno tricolore che lascia intravedere praticamente tutto. La modella fa impazzire i follower con la sua bellezza mediterranea che non passa certo inosservata. Il corpo della modella napoletana è mozzafiato. Sul set di questo shooting fotografico dà il meglio di sé. La conoscono bene gli appassionati del pallone. Il suo volto è apparso in programmi televisivi di punta per gli amanti del calcio, come Calciomercato su Sportitalia e TikiTaka su Italia 1. Nel giro di poco tempo si è ritagliata uno spazio di primissimo piano nel mondo della televisione. E' tifosa dell'Inter.