Continua il botta e risposta tv a distanza tra Antonella Elia, che è all'interno della casa del Grande Fratello Vip, e Francesca Barra, ministra della Repubblica delle donne, programma condotto su Rete 4 da Piero Chiambretti. La scorsa settimana Barra aveva criticato Elia per il suo comportamento acido nei confronti delle altre donne, parole che Alfonso Signorini ha fatto ascoltare ad Antonella durante la puntata GFV andata in onda su Canale 5. L'ex valletta di Mike Bongiorno ha replicato attaccando frontalmente. Ora è la volta di Barra a contro replicare, usando parole che non lasciano spazio alle interpretazioni: "Antonella Elia ha dimostrato la sua pochezza. Ha paura di un confronto intelligente".

