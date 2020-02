Chi vuol essere milionario: il video della risposta che vale la vittoria. Chi è Enrico Remigio

Oltre un'ora di ragionamenti, congetture e infine la decisione di accendere: Enrico Remigio rispondendo alla domanda finale si è aggiudicato un milione di euro. Da quando esiste la storica trasmissione "Chi vuol essere milionario" condotta da Jerry Scotty su Canale 5 è il quarto a riuscirci su un totale di sette tentativi (2001, 2004, 2011 e 2020).

LA DOMANDA DECISIVA

Enrico Remigio ha 30 anni, è nato a Scafa in provincia di Pescara e lavora a Singapore come sale manager per la filiale sud-est asiatica della Ktm, casa motociclistica austriaca. Una laurea all'Università Bocconi in Business Administration and Management, ha lavorato anche in Cina e Thailandia. Enrico ha dimostrato di avere una conoscenza vastissima e dove aveva qualche dubbio, una domanda di sport e una di storia dell'arte, li ha superati con l'aiuto del padre e dello switch. In studio lo hanno accompagnato la mamma e un'amica. La compagna francese, lo aspetta in Thailandia. Con un milione di euro in tasca.