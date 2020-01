Belen Rodriguez in mutandine e magliettina, fisico da urlo anche grazie a ore ed ore di palestra

Belen Rodriguez in mutandine e maglietta corta e attillata. La foto, con effetti video che finiscono per rendere l'immagine poco nitida (forse volutamente), è l'ultima pubblicazione della showgirl, presentatrice e modella argentina sul suo profilo Instagram che conta ormai 9,2 milioni di follower. La foto mette in evidenza il fisico di Belen, frutto anche dei ripetuti allenamenti a cui Rodriguez si dedica quasi quotidianamente. Bastano solo poche ore e la foto colleziona oltre un milione e 600mila like e ovviamente fioccano i complimenti di follower e fan dell'amatissima argentina. Belen è reduce da una vacanza blitz a Disneyland con Stefano De Martino e il figlio Santiago.