Martina Stella ormai ha abituato i suoi follower di Instagram al buongiorno sexy. Ancora assonnata, l'attrice 36enne, tazzina di caffè in mano, accenna un mini balletto che puntualmente pubblica sulle storie del suo profilo. Ovviamente ogni volta c'è una musica diversa di sottofondo. Stavolta Martina ha scelto un vecchio pezzo di Vasco Rossi: La strega (la diva del sabato sera). E una strofa in particolare: "C'è chi dice è una strega, tanto lei se ne frega. Al giudizio degli altri non fa neanche una piega". Il tutto alle ore 7.14: magliettina attillata, pancia scoperta, seno in bella evidenza, pantaloncino cortissimo e caffè.