Stella Manente torna protagonista de La Pupa e il secchione e viceversa, il programma di Italia 1 condotto da Paolo Ruffini. La puntata del 28 gennaio vede tra gli ospiti Alba Parietti, Roberto Giacobbo e la marchesa Daniela del Secco d'Aragona. Stella è ormai diventata protagonista della trasmissione Mediaset, sia per l'appassionato bacio con il secchione Giovanni De Benedetti (guarda il video), sia per il suo atteggiamento totalmente disinibito davanti e dietro alle telecamere. In settimana Stella è finita al centro dell'attenzione dei social soprattutto per le effusioni spinte con una donna misteriosa. Sul suo profilo Instagram è stato pubblicato un video mentre la ragazza senza nome lecca con passione il viso di Stella: qui tutti i particolari della storia.