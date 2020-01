Video Taylor Mega super sexy, fisico da urlo: alle Maldive in mini bikini e frecciate velenose

Video da urlo e foto sexy in quantità sul profilo Instagram di Taylor Mega, 2.4 milioni di follower. La modella e showgirl sta trascorrendo un periodo di vacanze alle Maldive dopo le polemiche che l'hanno coinvolta, prima per la lite con Antonella Elia durante la trasmissione la Repubblica delle Donne condotta da Piero Chiambretti, poi per la foto in cui mostra il dito medio pur avendo sullo sfondo una camionetta della polizia, immagine diventata motivo di scontro durante la trasmissione Live Non è la D'Urso, condotta da Barbara D'Urso. Taylor dalle Maldive si vendica a colpi di foto e video mozzafiato. In un filmato postato sulle sue storie indossa solo un mini bikini che esalta il suo fisico statuario. Dell'ultima foto pubblicata, sempre in costume, invece, è eloquente il messaggio che l'accompagna: "Dolce solo quando voglio".