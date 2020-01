Video Sanremo 2020, Tiziano Ferro: "Sul palco dell'Ariston vorrei cantare Mia Martini e Domenico Modugno"

Tiziano Ferro intervista Tiziano Ferro su Instagram in vista della sua prossima partecipazione a Sanremo 2020. Il cantante, ospite di Amedeus nelle cinque serate del Festival, dice che sarebbe orgoglioso di poter cantare, sul palco dell'Ariston, le canzoni di Mia Martini e Domenico Modugno. "Ma tu quanto sei contento di far parte del cast di Sanremo 2020?", si chiede nell'autointervista. "Di più di quello che lascio intravedere. E ho detto tutto", si risponde. "Un Sanremo storico per te?", si domanda. "1995: Giorgia vinse con Come saprei. Io avevo 15 anni e avrei fatto qualsiasi cosa per andare a Sanremo". Poi, nel corso dell'intervista aggiunge: "Cosa ho pensato quando Amedeus mi ha chiesto di partecipare al Festival? Che aveva fatto la cosa giusta perché non vedevo l'ora". Il cantante ha già annunciato che sul palco dell'Ariston canterà insieme a un altro grande della musica italiana, Massimo Ranieri, tra gli ospiti dell'edizione 2020 della kermesse.