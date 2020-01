Video Barbara D'Urso esulta su Instagram: "Abbiamo battuto il Napoli, la Juventus e la politica"

Barbara D'Urso esulta su Instagram. "E incredibilmente Carmelita e la squadra di Live Non è la D'Urso hanno vinto la serataaaa! Nonostante Napoli-Juve, nonostante la maratona politica. Grazie!". La presentatrice di Live Non è la D'Urso festeggia gli ascolti televisivi con un video pubblicato sulle sue storie il risultato ottenuto dalla sua trasmissione domenica 26 gennaio. Concetto ribadito anche con foto e post. "Buongiorno! È incredibile ma ieri sera - scrive - Live ha vinto ancora la prima serata!! Picchi di quasi 4 milioni di spettatori!! In una serata già complessa in cui si sono aggiunti Napoli-Juve e gli speciali per i risultati elettorali!!! Anche Domenica Live si conferma programma più visto della sua fascia! Choc!! GRAZIEEE!!".

Guarda anche Taylor Mega promossa alla prova costume