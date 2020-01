Video Giulia De Lellis super sexy: su Instagram il filmato mentre entra in vasca, topless e perizoma nero

Giulia De Lellis in perizoma nero e topless alle terme del resort Monte Bianco: il video postato su Instagram fa impazzire i follower. La modella italiana si sta godendo una vacanza in Val d'Aosta. Non solo sci. In serata si fa riprendere mentre, capelli nerissimi sciolti sulla schiena, si immerge nelle acque delle terme del suo hotel. Un momento di relax indimenticabile. L'influencer sfoggia un fisico scultoreo tanto da mandare letteralmente in tilt i suoi fan. Quando esce dalla vasca si fa immortalare anche da una foto lasciando poco spazio all'immaginazione. Migliaia i like che si è conquistata sui social.