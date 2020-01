Video Belen Rodriguez inizia la settimana con un massaggio. Poi all'improvviso arriva il trapano

Il lunedì di Belen Rodriguez inizia nelle mani di Alessandra Ricchizzi, estetista e facialist. Belen la considera senza mezzi termini "la migliore al mondo", non a caso è stata allieva della facialist di Angelina Jolie. La showgirl, modella e presentatrice si concede un rilassante massaggio al viso di prima mattina, per iniziare bene la settimana dopo il weekend trascorso a Disneyland con Stefano De Martino e il figlio Santiago che ovviamente è impazzito di divertimento. Durante la seduta con Alessandra Ricchizzi, però, interviene qualcosa a disturbare Belen, in quel momento estremamente rilassata: il rumore di un trapano che naturalmente non può che risultare fastidioso.

