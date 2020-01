Video Stella Manente, effusioni con donna misteriosa. Bacio proibito, poi la lingua audace. Musica di Vasco

Le effusioni spinte di Stella Manente con una misteriosa ragazza. Chi è la donna con cui la protagonista de La Pupa e il secchione e viceversa prima pensa di baciarsi, poi rompe gli indugi e passa all'azione? Se lo stanno chiedendo i quasi 300mila follower della modella e non solo loro, considerati i video pubblicati sulle storie del profilo Instagram di Stella. Ma andiamo con ordine. Manente posta un video in cui si sta recando al Salone Margherita per vedere lo spettacolo di Valeria Marini. Poco dopo ecco un altro spezzone: è al fianco di una ragazza il cui volto viene coperto da un cuore, le due simulano un bacio e Stella scrive: "Vorrei ma non posso". Immediatamente dopo altre immagini: stavolta le ragazze sono con le lingue una accanto all'altra e il commento è leggermente diverso: "Vorrei ma non posto". Segue il filmato di pochi secondi sullo spettacolo di Valeria Marini, ma subito dopo le immagini che fanno scalpore: le bocche delle due ragazze si avvicinano, poi la donna misteriosa lecca vistosamente sul viso Stella Manente, dal mento verso la fronte. La colonna sonora è Vivere di Vasco Rossi e sul video la didascalia è "I veri baci lunari", con chiaro riferimento a Valeria Marini che ripete continuamente "baci stellari".

