Video Taylor Mega promossa alla prova costume. Mini bikini, fisico perfetto e lato B al bacio

Taylor Mega supera senza alcun problema la prova costume inverno 2020. Una ipotetica giuria difficilmente le darebbe un voto diverso dal dieci. La showgirl e modella, in vacanza alle Maldive dopo gli screzi con Antonella Elia e Barbara D'Urso, esibisce il suo fisico mozzafiato attraverso le storie di Instagram. Taylor posta diversi video, tra cui quelli del filmato, tutti all'interno del resort You and Me Maldives. La bionda dimostra una volta di più di poter vantare una strepitosa condizione fisica e come sempre il suo lato B è il protagonista indiscusso di queste sexy immagini. Manco a dirlo i filmati finiscono sul suo profilo Instagram, dove oltre a collezionare una serie infinita di like e commenti, vengono visualizzati migliaia e migliaia di volte.