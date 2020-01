Video Michelle Hunziker, compleanno con pigiama party esclusivo. Famiglia, amici e 2000 rose per i 43 anni

Il sogno di Michelle Hunziker? Quello di fare un pigiama party. La showgirl, modella e presentatrice televisiva, l'ha coronato nella serata del 24 gennaio, organizzando una festa in occasione del suo compleanno. Michelle, infatti, è nata in Svizzera il 24 gennaio 1977 e quindi ha compiuto 43 anni. Ovviamente il tutto in una location d'eccezione, Borgo Eibn, "lodge esclusivi nel cuore selvaggio delle Alpi Carniche", nel territorio comunale di Sauris, in provincia di Udine. Michelle ha poi simpaticamente postato video e foto sul suo profilo Instagram, dove ovviamente sono fioccati centinaia di messaggi di auguri. Con i suoi 4,3 milioni di follower, Hunziker è una delle donne più seguite dello showbiz italiano. A festeggiarla oltre al marito Tomaso Trussardi, le figlie Celeste e Sole ed un numero ristretto di amici. La showgirl per l'occasione ha indossato un costume-pigiama da Minions. Nel lodge duemila rose rosse disseminate in ogni angolo.