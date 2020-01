Video Alessia Marcuzzi, primi tatuaggi: cosa e a chi sono dedicati. Provocata su Ferragni risponde per le rime

Il primo tatuaggio di Alessia Marcuzzi. Non ci eravamo sbagliati: la showgirl e presentatrice a Londra non è andata solo a trovare Tommaso, figlio avuto con Simone Inzaghi, ma ha approfittato per farsi fare il primo tatuaggio della sua vita. E' stato Mo Coppoletta di Thefamilybusinesstattoo, uno dei tatuatori più famosi e amati di Londra, a incidere sulla pelle di Alessia segni indelebili.

"Oggi - ha scritto poi Alessia su Instagram postando le immagini - ho tatuato la parola Luce. E due stelline che rappresentano i miei figli, che ho dato alla “luce” 19 e 9 anni fa, ed è stato il regalo più bello che la vita potesse donarmi. Luce è una parola che fa parte spesso della mia vita... non a caso il simbolo delle mie borse è proprio una stella. Luce è anche il nome del mio nuovo progetto a cui sto lavorando da un bel po' di mesi e che non vedo l'ora di presentarvi!".

C'è stato chi ha cercato d provocarla: "Ah non è per copiare la Ferragni allora". Ma Alessia ha risposto per le rime: "Sinceramente non lo ricordavo! Vabbè sono contenta di avere una cosa in comune con una ragazza stupenda, sorridente e che emana luce sempre".

Immagini da Instagram @alessiamarcuzzi