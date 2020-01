Video Taylor Mega alle Maldive dopo le risse tv. Pubblica la suite da favola su Instagram: ecco quanto costa

"Qui ci vuole una bella vacanza". Taylor Mega l'ha detto e l'ha fatto. Dopo la rissa televisiva con Antonella Elia, i reciproci attacchi e l'incredibile polemica durante la trasmissione di Barbara D'Urso per la vicenda della foto con il dito medio alzato, la modella e showgirl aveva annunciato che si sarebbe presa una vacanza. Detto fatto. A raccontare è come al solito il suo profilo Instagram da 2,4 milioni di follower. Taylor è saltata su un aereo e se n'è volata alle Maldive. Una volta atterrata e preso possesso della sua suite, ha subito condiviso l'inizio della vacanza con i fan. Ha mostrato la suite, il mare stupendo e ha commentato: una meraviglia. Taylor Mega ha scelto il resort You & Me Maldives dove per una settimana una suite può arrivare a costare oltre 25mila euro.