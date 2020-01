Video Belen Rodriguez gioca a fare la topolina con Santiago. Vacanze a Disneyland con figlio e marito

Belen Rodriguez gioca a fare la topolina con il figlio Santiago. C'è tutto l'amore della famiglia De Martino nel video postato su Instagram dalla showgirl argentina. Dietro la telecamera c'è Stefano. Il piccolo Santiago chiede alla mamma: "Topolina come stai?". Lei risponde con un sorriso. "Saremo vivi in questa vacanza a Disneyland?", chiede Santiago a cui probabilmente quella situazione sembra un po' un sogno. Belen sembra non capire... "Che vuoi dire?", gli risponde. Santiago De Martino compirà sette anni il prossimo 9 aprile. Fin da subito la famiglia si è mostrata molto affiatata tanto che spesso i tre sono stati sorpresi dai paparazzi in coccole e atteggiamenti amorosi.