Video Cecilia Rodriguez, risveglio pieno d'amore nella casa del fidanzato Ignazio Moser: "Con lui ovunque"

Cecilia Rodriguez, un risveglio pieno d'amore nella cascina del fidanzato Ignazio Moser. I due sempre più inseparabili: si sono conosciuti nel 2017, nella casa del Grande Fratello Vip, e da allora non si sono più lasciati. Innamoratissimi come mai, ora insieme anche nella conduzione della seconda stagione di "Ex On The Beach". Lei, la super sexy sorella di Belen, dice apertamente di non poter più fare a meno del suo uomo: "Io con lui andrei ovunque, anche al supermercato". Il video che pubblichiamo è stato postato da Cecilia sul suo profilo Instagram che ormai può contare su 4.1 milioni di fallower, la showgirl pubblica le immagini del suo risveglio nella casa del fidanzato.