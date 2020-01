Video Bella Hadid, super topmodel: a 23 anni bellezza da vendere, guadagni da favola e 28 milioni di follower

Lei si chiama Bella Hadid, all'anagrafe Isabella Khair Hadid. Ha compiuto a ottobre 23 anni, ma è già una delle principali topmodel al mondo. Nata a Los Angeles, figlia dell'ex modella olandese Yolanda Foster e dell'operatore immobiliare palestinese Mohamed Hadid, nel 2014 lascia gli studi di fotografia per intraprendere la carriera di modella. Debutta alla settimana della moda di New York, sfilando per Desigual. Da quel momento è un'ascesa continua: Tom Ford, Diane von Fürstenberg, Tommy Hilfiger, Moschino, Balmain, Marc Jacobs, Topshop Unique, Burberry, Giles, Philipp Plein, Moschino, Missoni, Bottega Veneta. E ancora Chanel, Versace, Dior, Fendi. Decine e decine di passerelle in tutto il mondo che la proiettano al top della moda. Nel 2017 per la prima entra nel club delle super modelle più pagate al mondo: nono posto con sei milioni di dollari. A settembre dello stesso anno segna il record di maggior numero di copertine di Vogue, apparendo nelle edizioni cinese, araba, australiana, spagnola e brasiliana.Nella vita privata è stata legata al cantante The Weeknd dal 2014 al 2019. Il suo profilo Instagram, da cui sono tratte le immagini, è seguito da 28,1 milioni di follower.

Immagini da @bellahadid