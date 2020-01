Video Belen Rodriguez, ecco come era da bambina. La bella argentina faceva già la prima donna

Ecco Belen Rodriguez da bambina. La modella e showgirl argentina pubblica sul suo profilo Istagram alcune fotografie di quando era piccola. Belen già allora aveva l'atteggiamento della prima donna. "Diciamo che non è cambiato niente!", scrive la stessa Belen postando le immagini, dimostrando anche di avere una buona dose di autoironia. Nella prima foto è al mare e posa sorridente e sbarazzina: "Mini me", commenta l'argentina. Nella seconda immagine, invece, la piccola Belen indossa cappello di paglia, magliettina a righe, gonna a fantasia e stringe una borsa da spiaggia: "Il look non è cambiato. Va beh, vado al mare". Nell'ultimo scatto, infine, Belen è con sua sorella Cecilia e suo fratello Jeremias: "Che trio!".

