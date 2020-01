Stefano De Martino si diletta ai fornelli cucinando una frittata. Ma il peggio arriva quando la vuole girare come un vero chef, facendola roteare con la padella. Al ballerino e conduttore la manovra non riesce alla perfezione e De Martino finisce per rompere un pezzo della frittata. A quel punto si sente la moglie, Belen Rodriguez, che si arrabbia e lo rimprovera. Il video, tratto da Instagram, è stato pubblicato da Belen. Una scena probabilmente tipica di molte famiglie e molte coppie, che si ripete anche in casa dei vip, con reazioni - anche queste - molto spesso analoghe.



