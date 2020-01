Video Belen Rodriguez da urlo in palestra. Le posizioni e l'abbigliamento esaltano il suo fisico super

Una Belen Rodriguez mozzafiato pubblica sul suo seguitissimo profilo Instagram (9,2 milioni di follower) l'ennesima serie di video dell'allenamento in palestra. Questa volta la showgirl, modella e presentatrice si cimenta nel lavoro con gli attrezzi. L'abbigliamento come sempre è super sexy: leggings attillatissimi che esaltano il suo lato B, maglietta aderente che poi tira su scoprendo la pancia, evidentemente accaldata dalla fatica per gli esercizi. Il video fa risaltare le forme dell'argentina che ad un certo punto si bacia con il suo compagno di vita Stefano De Martino, richiamando nel filmato il titolo del famoso film di Gabriele Muccino, Baciami Ancora.

